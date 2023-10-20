Наземная операция в Газе и испытания на ядерном полигоне в Неваде. Главное за 20 октября

Наземная операция в Газе

Посол Израиля в России Александр Бен Цви сказал, что решение о проведении наземной операции ЦАХАЛ в секторе газа уже принято. Также в Египет на КПП "Рафах" прибыл генсек ООН Антониу Гутерриш. Он намерен лично контролировать проезд первых грузовиков с гуманитарной помощью. Сам наземный переход могут открыть для прохода людей и пропуска гуманитарной помощи уже сегодня, сообщили в МИД Израиля.

Испытания в Неваде

В день отзыва ДВЗЯИ со стороны России, США провели новое испытание на ядерном полигоне в Неваде, утверждает Bloomberg. Замглавы МИД РФ Сергей Рябков заявил, что эту информацию проверяют. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отметил, что хоть взрыв был химическим, а не ядерным, Москва внимательно наблюдает за ситуацией.

Арест сооснователя ХАМАС

На Западном берегу реки Иордан арестовали одного из основателей ХАМАС - Хасана Юсефа. По информации телеканала CNN, он был задержан в ходе рейдов ЦАХАЛ вместе с 59 другими палестинцами. Пока не известно, сколько он может пробыть под арестом, и в чем конкретно его обвиняют.

Обвинение Ярославу Хунке

СК России заочно предъявил обвинение нацисту Хунке. Следствие решает вопрос об объявлении Хунки в международный розыск и аресте. Также СК направил запросы о правовой помощи в Канаду, Польшу и Белоруссию.

Добровольный делистинг Ozon

Онлайн-ретейлер Ozon объявил о добровольном делистинге с американской биржи Nasdaq. Подать необходимую форму в Комиссию по ценным бумагам и биржам США компания планирует до 30 октября. В марте Nasdaq предупредила Ozon о готовящемся делистинге ее акций. Две аппеляции онлайн-ретейлера биржа не удовлетворила и оставила решение в силе.