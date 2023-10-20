20 октября, 13:10

Шольц заявил о планах властей ФРГ массово депортировать нелегальных мигрантов

Канцлер Германии отметил, что ограничить нелегальную миграцию можно с помощью комплексного пакета мер

БЕРЛИН, 20 октября. /ТАСС/. Канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, что в целях сокращения нелегальной миграции властям Германии придется массово депортировать тех, кто не имеет права оставаться в ФРГ. Свою точку зрения он высказал в интервью журналу Der Spiegel.

Глава правительства Германии отметил, что ограничить нелегальную миграцию можно с помощью комплексного пакета мер. "И я еще не назвал одну важную меру: мы должны, наконец, массово депортировать тех, кто не имеет права оставаться в Германии", - сказал Шольц. При этом он напомнил, что в настоящее время власти ФРГ усилили контроль на границах с соседними странами и проинформировали об этом Брюссель.

В то же время, по словам Шольца, правильно предлагать просителям убежища общественные работы. "Мы усиливаем защиту внешних границ ЕС, чтобы меньше людей могло проникнуть в Европу. И мы договорились о новом механизме солидарности в ЕС: страны прибытия регистрируют беженцев, а не просто пропускают их в Германию. Взамен они будут распределены по всей Европе в знак солидарности", - указал глава правительства ФРГ, выразив надежду, что Европарламент одобрит этот механизм в ближайшие месяцы.

В заключение Шольц вновь признал, что в Германию "приезжает слишком много людей", поэтому следует принимать меры для снижения потоков нелегалов.

С января по конец сентября 2023 года в Германии запросили убежища 233 744 человека - это на 73% больше, чем за аналогичный период 2022 года. Многие коммуны не справляются с размещением, снабжением и интеграцией мигрантов. 

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ГерманияШольц, Олаф
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