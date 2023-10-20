Президент Латвии призвал перекрыть Балтийское море, если Balticconnector повредила РФ

Эдгарс Ринкевичс отметил, что перед таким шагом нужно дождаться результатов расследования

ВИЛЬНЮС, 20 октября. /ТАСС/. Североатлантический альянс должен остановить проход судов по Балтийскому морю в случае, если причастность России к подрыву газопровода Balticconnector между Финляндией и Эстонией будет доказана. Такое мнение высказал президент Латвии Эдгарс Ринкевичс, отметив, что перед таким шагом нужно дождаться результатов расследования.

"Конечно, это вопрос, который затрагивает целый ряд [международных] норм в области морского права, но если причастность России будет доказана, то <...> необходимо будет обсудить возможность защиты нашей [НАТО] критической инфраструктуры, нужно будет провести переговоры о том, как мы можем перекрыть Балтийское море", - сообщил он телекомпании LSM. Однако перед тем, как выносить этот вопрос на уровень НАТО, нужно "иметь на столе ряд точных фактов", указал Ринкевичс.

По словам латвийского лидера, хотя страны - участницы Североатлантического альянса еще не обсуждали подобные меры, союзники по НАТО договорились проводить патрули Балтийского моря. "Я говорил с финским и эстонским президентами, вероятно, уже ясно, в каком направлении движется расследование", - добавил он.

"Хотя Швеция еще не вступила в НАТО, чего мы ожидаем в ближайшем будущем, НАТО должна будет, если мы станем свидетелями подобных инцидентов, в моем представлении, просто закрыть проход судов в Балтийском море. Это можно сделать. Проход можно закрыть", - заявил Ринкевичс.

В свою очередь глава МИД Латвии Кришьянис Кариньш отметил в интервью латвийскому телеканалу, что трудно представить, как именно можно закрыть Балтийское море.

Работа подводного газопровода между Финляндией и Эстонией была приостановлена в связи с подозрением на утечку. Власти Финляндии сообщили на пресс-конференции 10 октября, что повреждение на газопроводе, обнаруженное рано утром 9 октября, вероятно, является результатом внешнего воздействия. Главный инспектор по уголовным делам Тимо Килпеляйнен указал, что точка повреждения газопровода находится в экономической зоне Финляндии, в центральной части Финского залива.