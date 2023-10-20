Посол Палестины сообщил, что КПП "Рафах" до сих пор не открылся

Абдель Хафиз Нофаль отметил, что генсек ООН Антониу Гутерриш призвал как можно скорее отправить гуманитарную помощь в сектор Газа, и ее до сих пор нет

МОСКВА, 20 октября. /ТАСС/. Контрольно-пропускной пункт (КПП) "Рафах", расположенный на севере Синайского полуострова на границе Египта с палестинским сектором Газа, на данный момент не открылся. Об этом ТАСС заявил посол Палестины в Москве Абдель Хафиз Нофаль.

"Пока нет. Только что [генеральный секретарь ООН Антониу] Гутерриш призвал как можно скорее отправить товары, медицину [гуманитарную помощь] в сектор Газа. До сих пор нет", - сказал он, отвечая на соответствующий вопрос.

Ранее израильский посол в России Александр Бен Цви сообщил ТАСС, что Израиль может заявить об открытии КПП "Рафах" 20 октября и для эвакуации, и для гуманитарных грузов. "Наш ответ - сегодня. Сегодня есть условия, есть какие-то договоренности. Согласно нашей информации, сегодня КПП "Рафах" будет работать", - указал дипломат. При этом он заверил, что если такой ситуации не будет, то израильская сторона "готова на операцию по пропуску и гуманитарной помощи, и людей".

Ранее генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш прибыл в Эль-Ариш, расположенный на севере Синайского полуострова. Об этом сообщил телеканал Al-Qahira ai-Ihbariya. По его информации, "Гутерриш прибыл в Эль-Ариш, откуда он направится к контрольно-пропускному пункту "Рафах" на границе с сектором Газа". Генсек ООН намерен лично контролировать проезд через наземный переход "Рафах" первых грузовиков, которые доставят гуманитарную помощь жителям палестинского анклава.