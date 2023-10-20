Посол Палестины сообщил об отсутствии массового оттока людей с севера на юг Газы

Никто не хочет покидать анклав, отметил Абдель Хафиз Нофаль

МОСКВА, 20 октября. /ТАСС/. Массового оттока людей с севера на юг сектора Газа нет, никто не хочет покидать анклав. Об этом заявил ТАСС палестинский посол в России Абдель Хафиз Нофаль.

"Дело в том, что люди, может, и уходят, но чуть-чуть. Израиль хочет, чтобы они пошли в Египет, Иорданию. А мы говорим, что это [сектор Газа] наша земля. Мы не покидаем ее, мы будем здесь, - сказал посол, отвечая на соответствующий вопрос. - Палестинцы 75 лет страдали, наши беженцы в Сирии, Ливане, Иордании. Мы не хотим это повторить. Несмотря на то, что сейчас очень трудное положение, никто не хочет покидать сектор Газа".

Как ранее заявил ТАСС израильский посол в Москве Александр Бен Цви, Израиль принял решение о начале проведения наземной операции в секторе Газа. При этом Бен Цви не уточнил возможные сроки ее начала.