В Белоруссии создают систему контрбатарейной борьбы с применением БПЛА большой дальности

Как сообщили в Минске, уже разработано тактико-техническое задание и определен головной исполнитель опытно-конструкторской работы

МИНСК, 20 октября. /ТАСС/. Предприятия Государственного военно-промышленного комитета (Госкомвоенпром) Белоруссии работают над созданием системы контрбатарейной борьбы с задействованием беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), в том числе большой дальности. Об этом сообщил председатель Госкомвоенпрома Дмитрий Пантус.

"Уже разработано тактико-техническое задание и определен головной исполнитель данной опытно-конструкторской работы", - сообщил Пантус изданию "Народная газета".

Руководитель Госкомвоенпрома отметил, что проектные характеристики создаваемого комплекса "значительно превосходят возможности уже имеющихся на вооружении белорусской армии средств артиллерийской разведки, работающих в комплексе с беспилотниками". В числе образцов БПЛА, которые могут быть задействованы в разрабатываемой системе, Пантус назвал "дроны-камикадзе" "Чекан", применяемые "в ближней тактической зоне (до 25 км), "Аскалон" и "Миротворец" - на более значительных расстояниях, до 200, а в перспективе и до 300 км".

"Отдельные образцы беспилотных авиационных комплексов (БАК), разработанные и производимые в нашей стране, уже приняты на вооружение - "Квадро-1400" и "Барражирующая труба". Ударные БАК "Чекан-В" и "Миротворец", разведывательный беспилотник "Беркут-3" проходят испытания", - проинформировал Пантус. Он добавил, что "продолжается разработка радиолокационной станции ближней разведки "Клен" и ее адаптация для решения задач контрбатарейной борьбы".

Председатель Госкомвоенпрома сообщил, что предприятия оборонного сектора продолжают работу по наиболее актуальным направлениям развития оружейного производства. "Среди них - ракетостроение с перспективой создания, в частности, управляемых реактивных снарядов для реактивных систем залпового огня и улучшения их характеристик по точности и дальности, в том числе для РСЗО (реактивной системы залпового огня - прим. ТАСС) "Полонез", создание и совершенствование разведывательных и ударных беспилотных авиационных комплексов, разработка новых средств радиоэлектронной борьбы", - уточнил он.

"Благодаря военно-техническому сотрудничеству с Россией некоторые направления нашей оборонки получили импульс дальнейшего развития. В первую очередь это авиастроение, микроэлектроника. Помимо этого, у нас появилось производство целой линейки востребованных боеприпасов. Также с учетом принятия на вооружение белорусской армией ряда образцов вооружения военной и специальной техники мы наращиваем производственные мощности, чтобы в дальнейшем серийно производить продукцию военного назначения для оперативного удовлетворения нужд силовых структур государства", - отметил Пантус.