Посол Палестины считает, что отправка Израилю кораблей США приведет к большой войне

Абдель Хафиз Нофаль отметил, что никто не хочет такого сценария развития событий

МОСКВА, 20 октября. /ТАСС/. Отправка кораблей США и Европы на помощь Израилю может привести к большой войне. Об этом ТАСС заявил посол Палестины в Москве Абдель Хафиз Нофаль.

"Израиль - самая сильная страна в регионе, тем более американцы отправят военные корабли, помощь. И не только американцы, но и европейцы. Поэтому никто не хочет войну, - сказал он. - Но вопрос такой: если Израиль начнет наземную операцию в секторе Газа, то возникнут риски того, что другие страны будут втянуты в это, но никто не хочет эту большую войну".

Ранее сообщалось, что авианосец Шестого флота ВМС США Mount Whitney покинул Гаэту (Италия) 18 октября и направился в восточную часть Средиземного моря. Как отмечалось в сообщении на сайте флота, он будет "взаимодействовать с силами союзников и партнеров" в ходе морских операций и дипломатических мероприятий в рамках "национальных усилий по формированию всеобъемлющей морской мощи США и союзников" в регионе.

В регион уже прибыл авианосец USS Gerald R. Ford, на борту которого находятся свыше 4,5 тыс. военных моряков. Его сопровождают пять кораблей, на которых суммарно размещено более 1,6 тыс. военных. На Ближний Восток также отправились авианосец USS Dwight D. Eisenhower (5 тыс. военнослужащих на борту) и три корабля сопровождения (всего около 1 тыс. военных США на борту).