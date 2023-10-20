20 октября, 13:33,
обновлено 20 октября, 13:51
Палестино-израильский конфликт

Спецессию ГА ООН в связи с вето США ближневосточной резолюции наметили на 23 октября

Об этом сообщило постоянное представительство Бразилии при всемирной организации

ООН, 20 октября. /ТАСС/. Специальная сессия ГА ООН по Палестине, созыв которой инициировала Россия после того, как США наложили вето на бразильский проект резолюции по Ближнему Востоку, намечена на 23 октября. Об этом сообщило постоянное представительство Бразилии при ООН.

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"Председательству Совета Безопасности сообщили, что председатель Генеральной Ассамблеи намерен созвать формальное заседание 10-й чрезвычайной сессии ГА ООН в понедельник 23 октября. Это объявление последовало за применением вето в отношении проекта резолюции по ситуации на Ближнем Востоке, включая палестинский вопрос", - говорится в сообщении. 

Теги:
СШАПалестинаПалестино-израильский конфликтИзраиль
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