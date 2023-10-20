В ФРГ предостерегли Иран и "Хезболлах" от вмешательства в палестино-израильский конфликт

Анналена Бербок отметила, что с ХАМАС "необходимо бороться, иначе не будет ни мира, ни безопасности - ни для Израиля, ни для палестинцев"

БЕРЛИН, 20 октября. /ТАСС/. Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок заявила, что Иран и союзные ему шиитские формирования, такие как "Хезболлах", не должны вмешиваться в палестино-израильский конфликт.

"Хезболлах", по словам министра, не должна втягивать в конфликт весь Ливан. "Я предупреждаю Иран, я предупреждаю шиитских ополченцев в Ираке, я предупреждаю хуситов в Йемене, чтобы они не разжигали конфликты и не переходили на сторону террора", - заявила Бербок после встречи с министром иностранных дел Израиля Эли Коэном в Тель-Авиве.

С террором ХАМАС, как заметила глава МИД ФРГ, "необходимо бороться, иначе не будет ни мира, ни безопасности - ни для Израиля, ни для палестинцев". Глава внешнеполитического ведомства Германии утверждала, что "этот террор никогда бы не состоялся без вклада Ирана". "И в то же время в эти дни существует множество каналов связи с Ираном, чтобы дать понять, что дальнейшей эскалации быть не должно, необходимо сделать все, чтобы этот пожар не распространился дальше, и все эти каналы связи должны использоваться различными субъектами именно с этой целью, чтобы гарантировать отсутствие масштабного конфликта в регионе", - заключила Бербок.