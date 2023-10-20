МУС заявил, что стал жертвой целенаправленной кибератаки с целью шпионажа

Международный уголовный суд не смог установить, кто ее осуществил

ГААГА, 20 октября. /ТАСС/. Международный уголовный суд (МУС) стал в сентябре жертвой целенаправленной кибератаки с целью шпионажа. Однако установить, кем она была осуществлена, к настоящему моменту не удалось, говорится в пресс-релизе суда.

МУС выявил серьезный инцидент в области кибербезопасности около пяти недель назад. Имеющиеся доказательства указывают "на целенаправленную и изощренную атаку с целью шпионажа", отметили в инстанции. Этот акт, добавили в суде, можно расценивать "как серьезную попытку подорвать мандат суда".

Причастных к инциденту выявить пока не удалось. "На основе имеющейся информации суд в настоящее время не может установить, кто несет ответственность за атаку, - говорится в пресс-релизе. - Правоохранительные органы Нидерландов в настоящее время проводят уголовное расследование".

В суде также заявили, что приняли меры для предотвращения любой компрометации данных, принадлежащих отдельным лицам, организациям и государствам. Кроме того, МУС ускорил реализацию существующих инициатив, направленных на повышение цифровой безопасности.

В организации не уточнили, была ли похищена информация, однако пообещали напрямую связаться с пострадавшими, если будут обнаружены доказательства того, что в руки злоумышленников попали какие-либо конкретные данные.