МИД Белоруссии сообщил о гибели в Израиле трех граждан и трех выходцев республики

По информации ведомства, "ситуация остается сложной из-за трудностей с пересечением границы"

МИНСК, 20 октября. /ТАСС/. Трое граждан Белоруссии и трое выходцев из республики погибли в результате эскалации палестино-израильского конфликта. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе белорусского МИД.

"На настоящий момент у нас есть точная информация о трех наших погибших гражданах и трех выходцах из Беларуси. К большому сожалению, в этом числе и гражданка Беларуси, о госпитализации которой после обстрела города Ашкелон ранее сообщали СМИ", - говорится в сообщении.

Тело погибшей белоруски доставят в республику для захоронения. В МИД добавили, что "многие белорусы вылетели из Израиля регулярными российскими авиарейсами".

"По ситуации в Секторе Газа, где нет нашего присутствия "на земле", мы во многом опираемся на поддержку российских консульских служб в части практической реализации эвакуации группы наших граждан. К слову, работа в этом направлении продолжается, однако ситуация остается сложной из-за трудностей с пересечением границы", - добавили в МИД.

Ранее консул республики в Израиле Станислав Венцель сообщил, что Москва и Минск достигли предварительной договоренности о том, что несколько десятков граждан Белоруссии могут быть эвакуированы из сектора Газа российской стороной.