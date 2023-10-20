В ФРГ сообщили о более 100 пострадавших полицейских в ходе антиизраильских акций

В ходе акций по стране зарегистрировали 1 100 правонарушений различного характера, сказала глава МВД Нэнси Фезер

БЕРЛИН, 20 октября. /ТАСС/. Более 100 полицейских пострадали в Берлине в ходе антиизраильских акций, которые прошли с 7 октября - после нападения ХАМАС на Израиль. Об этом заявила глава МВД ФРГ Нэнси Фезер, выступая в Берлине.

"Только в Берлине пострадали 100 полицейских", - сказала она.

В целом, по всей ФРГ в ходе акций зарегистрировали 1 100 правонарушений различного характера. Прошло более 200 акций в поддержку Израиля, 129 пропалестинских манифестаций. 46 демонстраций были запрещены, сказала министр.

"Каждый имеет право на мирные демонстрации, но есть красные линии - никакой терпимости к антисемитизму и насилию", - добавила Фезер.