Правительство Украины отменило запланированную перепись населения

В кабмине считают необходимым вернуться к этому вопросу после отмены военного положения

МОСКВА, 20 октября. /ТАСС/. Кабмин Украины отменил решение о проведении переписи населения в 2023 году и постановил вернуться к этому вопросу после отмены военного положения в стране. Об этом сообщил представитель правительства в Верховной раде Тарас Мельничук.

"Признано утратившим силу распоряжение кабинета министров Украины <....> "О проведении в 2023 году всеукраинской переписи населения". Поручено Государственной службе статистики Украины после прекращения или отмены военного положения на Украине внести предложение о проведении всеукраинской переписи населения", - написал Мельничук в Telegram-канале по итогам заседания кабмина.

В июле 2022 года украинский парламент принял закон о проведении переписи населения не реже одного раза в 10 лет. Единственная после 1991 года перепись прошла в 2001 году. Очередная перепись ожидалась в 2016 году, однако в декабре 2015 года правительство перенесло ее на 2020 год, но и тогда она не состоялась и была перенесена на 2023-й. По состоянию на 1 января 1993 года украинцев было 52 млн. По данным переписи 2001 года, в стране проживали 48 457 000 человек. В соответствии с оценками Национальной академии наук на 2021 год население Украины составляло около 38 млн человек. При этом численность населения постоянно сокращалась из-за эмиграции и превышения смертности над рождаемостью.

Аналитический центр "Украинский институт будущего" в июне 2023 года обнародовал оценку, согласно которой население Украины сократилось до 29 млн человек, рождаемость стала вдвое ниже показателя, необходимого для нормального воспроизводства населения. В августе 2023 года зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев сообщил, что численность населения на подконтрольной Киеву территории составляет 19,7 млн человек, за пределами страны находится уже 17,9 млн. По сути, на Украине осталась половина от примерно 37 млн человек, проживавших в стране в 2022 году, и около 40% от численности населения в начале XXI века, сообщил Медведев.