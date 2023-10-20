Лукашенко поздравил с днем рождения российского журналиста Владимира Соловьева

Президент Белоруссии отметил его талант убеждения и глубокое понимание реальности

МИНСК, 20 октября. /ТАСС/. Президент Белоруссии Александр Лукашенко поздравил российского журналиста и ведущего Владимира Соловьева с 60-летием, отметив, что в Белоруссии его знают как настоящего патриота. Об этом сообщили в пресс-службе белорусского лидера.

"Ваши принципиальность во взглядах, талант убеждения и глубокое понимание реальности служит источником истины для миллионов людей, - говорится в поздравлении. - В Беларуси вас знают как настоящего патриота, для которого интересы Родины, справедливость и духовные ценности славянского единства являются главными ориентирами в жизни и творчестве".

Лукашенко выразил уверенность, что общественная и журналистская деятельность Соловьева будет "способствовать укреплению дружбы братских народов Беларуси и России".

В феврале 2022 года Лукашенко дал интервью Соловьеву, которое длилось почти два часа. Делясь после него впечатлениями, Соловьев сказал, что, "когда ты говоришь с человеком такого масштаба, можно говорить и десять часов".