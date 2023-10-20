Посол Ирана сообщил о невозможности ХАМАС освободить заложников из-за бомбардировок Газы

Необходимо призвать "израильские власти прекратить геноцид в Палестине, чтобы заложники могли безопасно вернуться домой", сообщил Сейед Реза Нобахти

БАНГКОК, 20 октября. /ТАСС/. Палестинское движение ХАМАС не может освободить удерживаемых в заложниках людей из-за израильских бомбардировок сектора Газа. Об этом сообщил посол Ирана в Таиланде Сейед Реза Нобахти.

"Проблема в том, что они не могут отправить их обратно из Газы, потому что, когда они пытаются это сделать, начинаются бомбардировки", - приводит его слова портал Thai Enquirer. Иранский дипломат отметил, что глава МИД Ирана Хоссейн Амир Абдоллахиян попросил лидера ХАМАС Исмаила Ханию во время их встречи в Катаре освободить таиландских и филиппинских заложников. По его словам, Хания принял эту просьбу.

"Теперь пришло время правительству Таиланда и людям во всем мире призвать израильские власти прекратить геноцид в Палестине, чтобы заложники могли безопасно вернуться домой", - добавил он.

По данным израильских военных, подтвержденное число заложников, удерживаемых ХАМАС в секторе Газа, составляет 203. Среди пленников находятся как минимум два россиянина.