ФРГ будет высылать сторонников ХАМАС при наличии правовых оснований

Канцлер страны Олаф Шольц ранее заявил, что Германия будет тщательнее охранять израильские государственные объекты, еврейские культурные и религиозные учреждения на своей территории

БЕРЛИН, 20 октября. /ТАСС/. Германия будет изыскивать правовые возможности для депортаций сторонников палестинского движения ХАМАС. Об этом заявила глава МВД Нэнси Фезер, выступая в Берлине.

"Если мы можем депортировать сторонников ХАМАС, то должны это делать", - сказала она.

8 октября канцлер Олаф Шольц заявил, что Германия будет тщательнее охранять израильские государственные объекты, еврейские культурные и религиозные учреждения на своей территории. 12 октября глава правительства объявил, что запретит на территории республики деятельность ХАМАС и организации по поддержке палестинских заключенных в израильских тюрьмах Samidoun. По данным Федерального ведомства по охране Конституции ФРГ (контрразведка), в Германии насчитывается около 450 сторонников ХАМАС. Через них движение собирает пожертвования, вербует новых членов и ведет пропаганду.