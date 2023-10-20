Экс-премьер Израиля Барак возложил на Нетаньяху часть вины за провал отражения атаки ХАМАС

Он отметил, что действующий глава правительства продвинул судебную реформу, которая разделила общество и тем самым ослабила страну

БЕРЛИН, 20 октября. /ТАСС/. Бывший премьер-министр Израиля Эхуд Барак (1999-2001) заявил, что действующий глава правительства Биньямин Нетаньяху отчасти виноват в нападении радикального палестинского движения ХАМАС на Израиль.

"Нетаньяху несет личную ответственность за величайшую неудачу в истории Израиля", - сказал Барак в интервью германскому журналу Der Spiegel. Несмотря на предупреждения со стороны военных и представителей разведки, действующий глава правительства Израиля, по его словам, продвинул судебную реформу, которая разделила общество и тем самым ослабила страну. "Эта судебная реформа разделила страну на части. Министр обороны, начальник генерального штаба, руководители разведки и даже бывшие начальники генерального штаба неоднократно предупреждали, что планы Нетаньяху ослабляют Израиль. Он все равно продвинул ее вперед", - констатировал экс-премьер Израиля.

Отвечая на вопрос, останется ли Нетаньяху у власти после этого, Барак отметил, что "во многих других странах глава правительства в такой ситуации подал бы в отставку". "Здесь сложнее, и нам не следует сейчас это обсуждать", - констатировал он. При этом бывший премьер напомнил, что 17 лет назад, когда Нетаньяху был лидером оппозиции, тогдашний премьер-министр Эхуд Ольмерт ввязался в войну в Ливане, за что его сильно критиковали. "Сам Нетаньяху тогда сказал: "Человек, который все разрушил, не сможет это восстановить". Теперь это относится и к самому Нетаньяху", - подытожил Барак.

Он указал, что Израиль должен полностью ликвидировать военный потенциал ХАМАС. "Мы должны уничтожить каждую ракетную установку, каждый учебный полигон, каждый оружейный завод, каждый склад боеприпасов. Хотелось бы, чтобы это удалось сделать только с помощью ВВС - но для проведения операции в секторе Газа должны быть задействованы и сухопутные войска", - заключил Барак.