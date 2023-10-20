В аэропорту Байконура 25-27 октября пройдут антитеррористические учения

В ходе учений "будут отработаны действия по управлению контртеррористической операцией, минимизации и ликвидации последствий террористического акта"

АЛМА-АТА, 20 октября. /ТАСС/. Антитеррористические учения пройдут на территории аэропорта Байконура с 25 по 27 октября. Об этом сообщили в администрации города.

"С 25 по 27 октября 2023 года планируется проведение антитеррористического учения "Набат-Байконур 2023" по теме: "Организация и проведение мероприятий по пресечению террористического акта на объектах транспортной инфраструктуры и транспортных средствах воздушного транспорта", - говорится в сообщении. Уточняется, что "учения пройдут на базе авиапредприятия "Аэропорт "Крайний" филиала акционерного общества "Центр эксплуатации объектов наземной космической инфраструктуры" - "Космический центр "Южный" (площадка 15А)".

В ходе учений "будут отработаны действия по управлению контртеррористической операцией, минимизации и ликвидации последствий террористического акта", добавили в администрации. Там предупредили, что в течение мероприятий будут действовать ограничения по перемещению на территориях, прилегающих к объекту.

В январе 2022 года власти города сообщали об установлении на территории Байконура повышенного (синего) уровня террористической опасности сроком на 15 дней в связи с поступившей от правоохранительных органов информацией о возникновении угрозы теракта.

Комплекс Байконур, который включает космодром и одноименный город, был передан России в аренду на 20 лет по соглашению, подписанному 28 марта 1994 года, и договору об аренде от 10 декабря 1994 года. В 2004 году аренда была продлена до 2050 года. Ежегодная арендная плата составляет $115 млн.