Премьер Баварии предложил канцлеру ФРГ создать новую правящую коалицию

Маркус Зёдер считает, что нынешняя коалиция "не в состоянии действовать" в то время, как республика "стоит перед серьезными проблемами"

БЕРЛИН, 20 октября. /ТАСС/. Премьер-министр Баварии, председатель партии Христианско-социальный союз (ХСС) Маркус Зёдер предложил канцлеру Олафу Шольцу отказаться от продолжения коалиции с "зелеными" и либералами (СвДП) и создать новое правительство ФРГ при участии социал-демократов и консервативного блока ХДС/ХСС.

"Необходимо новое правительство", - приводит его слова газета Bild. "То, что сейчас нужно делать, это отстранить СвДП и "зеленых" и сформировать новое правительство национального благоразумия", - заявил Зёдер. "Мы готовы [к тому, чтобы вступить в коалицию]", - заверил он.

Как считает Зёдер, нынешняя коалиция "не в состоянии действовать" в то время, как республика "стоит перед серьезными проблемами". "Население встревожено, оно начинает сомневаться в демократии", - утверждал лидер ХСС. С его точки зрения, основной причиной утраты доверия к демократическим институтам стала неспособность правительства ФРГ решить проблему миграции.

Как указала Bild, Зёдер не согласовывал свою инициативу с председателем ХДС Фридрихом Мерцем.

Снижение рейтинга партий "Светофора"

Данные социологических опросов последних месяцев говорят о том, что все больше жителей Германии сомневаются в способности "Светофора" (так в Германии называют нынешнюю коалицию по цветам входящих в нее партий) справиться с экономическими проблемами страны и новым миграционным кризисом. По результатам исследования соцслужбы Forsa, опубликованным 15 августа, 69% респондентов заявили, что власти не в состоянии выполнять свои задачи.

Рейтинг СДПГ на этой неделе продолжил последовательно снижаться: по результатам опроса, проведенного Forsa, всего за одну неделю СДПГ потеряла четыре п.п. и могла бы рассчитывать сейчас только на 14% голосов избирателей. СвДП также ухудшила свои показатели на два п. п. и в случае парламентских выборов набрала бы лишь 4% голосов, то есть не попала бы в Бундестаг. "Зеленых" поддерживают 14% участников исследования. В то же время ХДС/ХСС, напротив, улучшил свои позиции на шесть п.п. до 32%.

Слухи о возможности создания "большой коалиции"

Ранее газета Bild am Sonntag сообщала, что среди немецкого истеблишмента ходят слухи, что Шольц ради сохранения власти и исключения перевыборов может разорвать коалиционные отношения с "Зелеными" и СвДП и предложить заключить правящий альянс консерваторам, то есть пойти на создание так называемой "большой коалиции".

Мерцу такой расклад выгоден, поскольку его популярность снижается и шансов заручиться поддержкой однопартийцев в выдвижении кандидатуры на пост канцлера в 2025 году у него довольно мало. В случае создания "большой коалиции" он может стать вице-канцлером и в течение оставшегося до выборов времени сделать себе имя на посту федерального министра. Зёдер тоже должен быть заинтересован в участии ХСС в правительстве, поскольку популярность его партии в Баварии тоже снизилась за последние годы.

В случае распада коалиции канцлер попросит президента ФРГ уволить членов его кабинета министров, после чего получит от главы государства поручение сформировать новое правительство. Если СДПГ и блок ХДС/ХСС договорятся о коалиции, то, например, угроза того, что Бундестаг откажет Шольцу в доверии, практически исключена - в парламенте (736 мест) социал-демократы и консерваторы будут занимать 404 места.