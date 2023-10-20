Во Франции заявили о получении 18 аэропортами сообщений о минировании

Министр-делегат, отвечающий за транспорт, Клеман Бон сообщил, что было проведено 10 операций по эвакуации пассажиров

ПАРИЖ, 20 октября. /ТАСС/. Сообщения с угрозами взрыва поступили в 18 аэропортов Франции, в 10 из них объявили эвакуацию пассажиров. Об этом заявил министр-делегат, отвечающий за транспорт, Клеман Бон.

"Со среды (18 октября - прим. ТАСС) мы наблюдаем увеличение числа сообщений о бомбах в наших аэропортах. Сегодня 18 аэропортов получили подобные угрозы, было проведено 10 операций по эвакуации пассажиров", - сказал Бон.

Министр-делегат подчеркнул, что власти не проводят эвакуацию на системной основе, а "оценивают угрозы от аэропорта к аэропорту". В частности, два крупных парижских аэропорта (Орли и Руасси - Шарль-де-Голль) получили анонимные сообщения о взрывных устройствах в среду, однако службы безопасности, оценив обстановку, посчитали угрозу недостаточно острой, чтобы объявлять эвакуацию. Министр добавил, что аэропорты Парижа являются "очень крупными структурами" и эвакуировать оттуда людей довольно затруднительно. "Но мы каждый раз принимаем все необходимые меры безопасности", - подчеркнул министр-делегат.

Уровень террористической угрозы в стране повышен до максимального в связи с нападением на школу вооруженного ножом человека 13 октября. Как напомнил Бон, после этого во все аэропорты и парижский общественный транспорт были направлены дополнительные отряды сотрудников правоохранительных органов, были приняты и другие меры безопасности. Министр-делегат добавил, что подобные звонки и электронные письма с угрозами "являются не шутками, а вполне реальными преступлениями", и в каждом случае будет проведено расследование и предъявлены обвинения.

Ранее министр юстиции Франции Эрик Дюпон-Моретти сообщил, что власти ведут 22 расследования в связи с распространением ложных сообщений о минировании. Несколько человек уже задержаны, в том числе мужчина, из-за которого проводилась эвакуация посетителей Версальского дворца в четверг. Бон уточнил, что после сегодняшней волны сообщений о минировании количество расследований увеличится. По французским законам, за подобные преступления полагается до трех лет тюрьмы, а также штрафы в размере до €45 тыс.