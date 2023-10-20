Экс-премьер Израиля Барак оценил в 50% вероятность "крупной войны" с "Хезболлах"

Политик также заявил, что страна "должна была с самого начала больше помогать Украине"

БЕРЛИН, 20 октября. /ТАСС/. Бывший премьер-министр Израиля Эхуд Барак (1999-2001) считает, что вероятность начала полномасштабной войны еврейского государства с "Хезболлах" составляет около 50%.

Отвечая в интервью германскому журналу Der Spiegel на вопрос о вероятности вступления Ирана и ливанской шиитской организации "Хезболлах" в конфликт на Ближнем Востоке и ведения войны на два фронта, Барак подчеркнул, что "вероятность того, что между Израилем и "Хезболлах" будет крупная война, составляет около 50%". "Я надеюсь, что дело дойдет до мелких стычек, но, конечно, я не знаю. Если на севере начнется настоящая война, мы будем готовы. <...> Если нам придется сражаться на нескольких фронтах, мы это сделаем", - сказал он.

Политик также выразил мнение, что "Израиль должен был с самого начала больше помогать Украине". "Мы должны быть первыми, кто встанет, когда страна хочет стереть с карты своего соседа", - утверждал он.

Экс-премьер также выразил мнение, что хорошие отношения с Израилем в первую очередь отвечают собственным интересам России в Сирии.