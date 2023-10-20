Трюдо выступил за мирное сосуществование Израиля и Палестины как двух государств

Премьер-министр Канады отметил, что такие разговоры будут уместны, "когда придет время"

ОТТАВА, 20 октября. /ТАСС/. Правительство Канады выступало и выступает за мирное сосуществования Израиля и Палестины как двух свободных и суверенных государств. Об этом заявил журналистам премьер-министр Джастин Трюдо.

"Канада по-прежнему твердо и непоколебимо привержена решению [палестино-израильской] проблемы путем [сосуществования] двух государств. Миру и региону нужно мирное, безопасное, процветающее и жизнеспособное государство Палестина наряду с мирным, процветающим, демократическим и безопасным Израилем, - сказал он, отвечая на вопрос о том, что Оттава намерена делать после того, как Израиль завершит свою военную операцию в Газе. - Это то, к чему мы всегда призывали, и будем продолжать над этим работать".

При этом Трюдо отметил, что такие разговоры будут уместны, "когда придет время".

Ранее израильский посол в России Александр Бен Цви заявил ТАСС, что Израиль принял решение о проведении наземной операции в секторе Газа. Дипломат отметил, что без нее невозможно будет выполнить задачи по уничтожению террористических структур ХАМАС и освобождению заложников. При этом Бен Цви не уточнил возможные сроки начала проведения наземной операции.