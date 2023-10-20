Додон считает, что Санду может изменить конституцию ради сохранения власти в Молдавии

Экс-президент страны отметил, что она также может развязать войну

КИШИНЕВ, 20 октября. /ТАСС/. Бывший президент Молдавии Игорь Додон считает, что его преемник Майя Санду пойдет на любое нарушение закона, чтобы остаться у власти.

"Важно понять, как будут избирать президента в 2024 году, попробует ли Майя Санду поменять процедуру. От нее можно ожидать всего что угодно. Она может развязать войну, чтобы сохранить должность, поменять конституцию", - сказал Додон на брифинге. По его словам, президент Молдавии уже предприняла несколько конкретных действий, чтобы узурпировать власть в республике. "Это самое большое преступление, которое не имеет срока давности", - продолжал экс-президент, по мнению которого, если Санду попытается в этих целях изменить основной закон, против нее, несмотря на разногласия, объединятся все политики.

Согласно закону "избранного депутатами президента можно убрать через парламент, а всенародного избранного - только через референдум", напомнил Додон.

С 2000 года президента Молдавии избирали в парламенте, однако в марте 2016 года Конституционный суд (КС) признал эту норму незаконной, восстановив прямое голосование. Согласно этим правилам глава государства избирается всенародным голосованием на четыре года, следующие выборы должны состояться в 2024 году. Молдавские политологи не исключают, что в случае неудачи на выборах в местные органы власти 5 ноября нынешнего года правящая Партия действия и солидарности попытается снова изменить процедуру избрания президента через подконтрольный парламент и КС.

В 2022 году в Молдавии начались массовые протесты, участники которых требуют отставки Санду, расформирования правительства и досрочных выборов в парламент. Манифестанты обвиняют власти в неспособности справиться с экономическим кризисом и падением уровня жизни. Уровень инфляции в стране в прошлом году превысил 30%, тарифы на газ за два года выросли в семь раз, а электроэнергия подорожала в три раза. Cанду обвинила участников протестов в подготовке государственного переворота и выступила за предоставление дополнительных полномочий спецслужбам и другим правоохранительным органам. В республике запрещены шесть оппозиционных телеканалов, арестованы десятки людей, выступающих против политики правительства, уголовные дела заведены в отношении лидеров оппозиции.