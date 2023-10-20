В Швеции не исключили депортации сторонников ХАМАС

Министр по делам миграции Мария Малмер Стенергард сделала такое заявление на фоне прошедших в королевстве манифестаций в поддержку нападения палестинского движения на Израиль

СТОКГОЛЬМ, 20 октября. /ТАСС/. Власти Швеции не исключают депортации из страны людей, восхваляющих и поддерживающих террористические организации. Об этом заявила министр по делам миграции Мария Малмер Стенергард.

"Если человек решает восхвалять смерть, которую сеет террор, возникает вопрос, а не утратил ли он право находиться здесь [в Швеции]", - сказала она в интервью газете Dagens Nyheter.

Это заявление министр сделала на фоне прошедших в королевстве манифестаций в поддержку нападения движения ХАМАС на Израиль. В Мальмё на юге страны, например, по центральным улицам проехал караван машин с вывешенными из окон флагами, а в Хельсингборге на западном побережье прошли митинги, где участники скандировали лозунги в поддержку ХАМАС.

"Если человек открыто поддерживает террористическую организацию, то это явно означает, что он не следует нашим основополагающим либеральным принципам, на которых основано наше демократическое общество. И тогда ему здесь нечего делать", - отметила Стенергард.

Она также не исключает, что восхваление организаций, признанных террористическими, получит соответствующее отражение в законодательстве.

Ранее в Брюсселе были убиты два шведских болельщика. Их убийца нелегально проживал в Бельгии, куда его до этого выслали из Швеции. Рахмат Акилов, совершивший теракт в центре Стокгольма в 2017 году, направил грузовик на пешеходную улицу, находился в Швеции также без соответствующего вида на жительство. По словам министра, все это говорит о необходимости принятия новых законов, позволяющих более эффективно выявлять лиц, проживающих нелегально, чтобы заставить их покинуть страну.