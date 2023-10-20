20 октября, 16:10
Палестино-израильский конфликт

В Израиле и Палестине погибли семь работников служб помощи

Правление Международной федерации обществ Красного Креста и Красного Полумесяца призвало к "срочным действиям по разрешению гуманитарного кризиса"

ЖЕНЕВА, 20 октября. /ТАСС/. Три волонтера и сотрудника израильской службы помощи "Маген Давид адом" ("Красный щит Давида") и четыре волонтера Палестинского общества Красного Полумесяца погибли в районе вооруженного противостояния. Об этом сообщила женевская штаб-квартира Международной федерации обществ Красного Креста и Красного Полумесяца (МФОКК и КП).

Читайте также
Поставки военной помощи и призывы к миру. Палестино-израильский конфликт

"Глубоко опечалены трагической гибелью трех волонтеров и сотрудников "Маген Давид адом" в Израиле и четырех волонтеров Палестинского общества Красного Полумесяца", - говорится в заявлении. Подчеркивается, что их работа по оказанию помощи нуждающимся "является примером высших идеалов человечества".

Правление МФОКК и КП призвало к "срочным действиям по разрешению гуманитарного кризиса", выразив надежду, что "благодаря совместным усилиям можно будет найти прочное политическое решение, которое облегчит страдания людей в Израиле и на оккупированных палестинских территориях". "Потребность в прочном мире и стабильности никогда не была столь острой", - резюмировало правление международной федерации. 

Теги:
ПалестинаПалестино-израильский конфликтИзраиль
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация