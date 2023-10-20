Главы МИД Азербайджана и РФ обсудили мирный процесс между Баку и Ереваном

По данным азербайджанского внешнеполитического ведомства, была подчеркнута важность обеспечения мира и стабильности в регионе, продолжения усилий, направленных на установление основанного на равноправии и взаимном уважении мира между Азербайджаном и Арменией, и использования возникшей для этого "исторический возможности"

БАКУ, 20 октября. /ТАСС/. Министры иностранных дел Азербайджана и России Джейхун Байрамов и Сергей Лавров обсудили по телефону перспективы двусторонних отношений и мирный процесс между Баку и Ереваном. Об этом сообщила пресс-служба азербайджанского дипведомства.

"В ходе телефонного разговора стороны обсудили перспективы по повестке дня сотрудничества двух стран, нормализацию и мирный процесс между Азербайджаном и Арменией, а также текущую ситуацию в регионе", - говорится в сообщении.

По данным азербайджанского МИД, была подчеркнута важность обеспечения мира и стабильности в регионе, продолжения усилий, направленных на установление основанного на равноправии и взаимном уважении мира между Азербайджаном и Арменией, и использования возникшей для этого "исторический возможности".

Как сообщил ранее МИД России, во время разговора Байрамова и Лаврова были сверены подходы применительно к деятельности консультативной региональной платформы "3+3".