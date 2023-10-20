Глава МИД Великобритании примет участие в саммите по Палестине в Египте

В ведомстве отметили, что Джеймс Клеверли намерен "подчеркнуть стремление Соединенного Королевства предотвратить расширение конфликта в регионе и минимизировать угрозу со стороны ХАМАС"

КАИР, 20 октября. /ТАСС/. Глава МИД Великобритании Джеймс Клеверли во второй раз на этой неделе посетит Каир, чтобы принять участие в международном саммите по палестинскому вопросу, который запланирован на 21 октября. Об этом в Форин оффисе сообщили британскому телеканалу Sky News.

Как указали в ведомстве, министр намерен "подчеркнуть стремление Соединенного Королевства предотвратить расширение конфликта в регионе и минимизировать угрозу со стороны [радикального палестинского движения] ХАМАС". Он также указал на необходимость предпринять "срочные усилия по обеспечению немедленного и беспрепятственного гуманитарного доступа, и безопасности, чтобы жизненно важная гуманитарная помощь могла достичь мирных жителей Газы".

По информации египетских СМИ, в саммите примут участие генсек ООН Антониу Гутерриш, лидеры Катара, Турции, Греции, Палестины, ОАЭ, Бахрейна, Кувейта, Саудовской Аравии, Ирака, Италии, Кипра и ряда других стран. Ранее посол Египта в Италии Бассам Рады сообщил журналистам, что на саммит приглашены "представители пяти стран, входящих в Совет Безопасности ООН, а также Германии, Италии, Испании и Турции", а также всех арабских государств.

Инициатива проведения регионального саммита, посвященного обсуждению путей решения палестинского вопроса и будущего мирного урегулирования на Ближнем Востоке, принадлежит президенту Египта Абдель Фаттаху ас-Сиси.