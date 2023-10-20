В ХАМАС подтвердили гибель от удара Израиля первой женщины в его политбюро

По последним данным Минздрава Палестины, жертвами израильских обстрелов в секторе Газа стали не менее 4 137 человек

КАИР, 20 октября. /ТАСС/. Движение ХАМАС подтвердило, что в результате израильского обстрела погибла первая женщина, ставшая членом политбюро этого палестинского радикального движения, Джамиля аш-Шанти.

"Женское отделение движения ХАМАС скорбит по нашему палестинскому народу <...>, в частности по члену политбюро Джамиле аш-Шанти, погибшей в результате жестокой сионистской бомбардировке сектора Газа", - говорится в заявлении радикалов, опубликованном в Telegram-канале движения.

Ранее о ее гибели сообщил базирующийся в Лондоне информационный портал "Араби-21" со ссылкой на источники в Газе.

По последним данным Минздрава Палестины, жертвами израильских обстрелов в секторе Газа стали не менее 4 137 человек.