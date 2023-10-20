Трюдо назвал нарушением Венской конвенции решение Индии по канадским дипломатам

Премьер-министр Канады указал, что действия Нью-Дели "невероятно затруднят жизнь миллионов людей в Индии и Канаде"

ОТТАВА, 20 октября. /ТАСС/. Действия правительства Индии относительно дальнейшего нахождения в стране 41 канадского дипломата являются нарушением Венской конвенции о дипломатических сношениях. Об этом заявил журналистам премьер-министр Канады Джастин Трюдо.

"Действия, предпринятые правительством Индии на этой неделе, противоречат международному праву, - сказал он. - Это нарушение Венской конвенции". Трюдо указал, что такое решение может повлечь за собой "далеко идущие последствия для дипломатического мира". Премьер-министр также указал, что действия Нью-Дели "невероятно затруднят жизнь миллионов людей в Индии и Канаде".

Ранее в пятницу МИД Индии отверг попытки Оттавы представить сокращение ее дипломатического присутствия в южноазиатской республике как нарушение международных норм и подчеркнул, что этот шаг полностью соответствует положениям Венской конвенции о дипломатических сношениях. В ведомстве отметили, что состояние "двусторонних отношений Индии и Канады, гораздо большее число канадских дипломатов в Индии и их продолжающееся вмешательство в наши внутренние дела требуют паритета во взаимном дипломатическом присутствии в Нью-Дели и Оттаве".

В четверг глава канадского МИД Мелани Жоли сообщила, что власти Канады вернут домой из Индии 41 дипломата и членов их семей.

Дипломатический кризис

Отношения между Канадой и Индией обострились после того, как Оттава 18 сентября решила выслать одного из старших дипломатов Индии в связи с предположениями о причастности спецслужб этой страны к убийству лидера сикхской общины Канады. Жоли тогда заявила, что этот дипломат является представителем разведки Индии. Она предупредила, что Канада не потерпит вмешательства в свои дела.

После этого МИД Индии вызвал посла Канады Кэмерона Маккея и объявил ему об аналогичном ответном решении Нью-Дели. Во внешнеполитическом ведомстве республики считают, что канадские политические деятели открыто симпатизируют халистанским террористам и экстремистам. Посольство Индии в Оттаве приостановило выдачу виз. Индийским гражданам также рекомендовано воздерживаться от поездок в Канаду.