20 октября, 16:17
Палестино-израильский конфликт

Армия Израиля сообщила об ударах по командным центрам ХАМАС в Газе

По данным армейской пресс-службы, в течение дня поражены несколько командных центров палестинского радикального движения

ТЕЛЬ-АВИВ, 20 октября. /ТАСС/. Израильские военные продолжают наносить удары по объектам ХАМАС в секторе Газа, в течение дня поражены несколько командных центров палестинского радикального движения. Об этом сообщила армейская пресс-служба.

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"С сегодняшнего утра Армия оборона Израиля продолжила наносить удары по террористическим целям в секторе Газа, включая многочисленные командные центры, установки для запуска противотанковых ракет и подземную инфраструктуру, принадлежащие террористической организации ХАМАС", - говорится в сообщении. 

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