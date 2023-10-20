Армия Израиля сообщила об ударах по командным центрам ХАМАС в Газе

По данным армейской пресс-службы, в течение дня поражены несколько командных центров палестинского радикального движения

ТЕЛЬ-АВИВ, 20 октября. /ТАСС/. Израильские военные продолжают наносить удары по объектам ХАМАС в секторе Газа, в течение дня поражены несколько командных центров палестинского радикального движения. Об этом сообщила армейская пресс-служба.

"С сегодняшнего утра Армия оборона Израиля продолжила наносить удары по террористическим целям в секторе Газа, включая многочисленные командные центры, установки для запуска противотанковых ракет и подземную инфраструктуру, принадлежащие террористической организации ХАМАС", - говорится в сообщении.