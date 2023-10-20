Главу религиозного управления Турции раскритиковали в соцсетях за намаз с мечом

Али Эрбаш осудил насилие в Газе и назвал действия Израиля в отношении Палестины геноцидом

СТАМБУЛ, 20 октября. /ТАСС/. Глава управления по делам религии Турции Али Эрбаш стал объектом критики в соцсетях за проведение традиционной для мусульман пятничной молитвы (намаз) в поддержку Палестины с мечом в руках. Сам он не прокомментировал нападки в свой адрес, источник в религиозных кругах Турции сообщил ТАСС, что намаз с мечом является многовековой османской традицией.

Эрбаш, выступая с проповедью во всемирно известной мечети Айя-София (собор Святой Софии), осудил насилие в Газе и назвал действия Израиля в отношении Палестины геноцидом. Во время намаза он опирался левой рукой на меч султана Мехмета II Завоевателя. Глава религиозного управления Турции ранее проводил намазы с султанским мечом, в том числе в Айя-Софии в 2020 году на первой публичной молитве после ее преобразования из музея в мечеть.

"Нахождение меча в руках проповедника - традиция, уходящая корнями в османскую историю. Меч считается символом победы, и все зависит от того, в какой руке он находится. Если во время молитвы его держат в правой руке, таким образом делают предупреждение недругам. Нахождение меча в левой руке или опора на него левой рукой означает доверие, тем самым имам заверяет друзей в солидарности и поддержке", - отметил собеседник.

Молитвы в поддержку Палестины прошли в пятницу во всех мечетях Турции. Власти Турции ранее решительно осудили действия Израиля в Газе, назвав их преступлением перед человечностью и геноцидом.

Глава турецкого МИД Хакан Фидан на фоне обострения палестино-израильского конфликта выступил с инициативой создания системы стран-гарантов для противостоящих сторон. Эта идея нашла позитивный отклик, в том числе в России.