Съезд депутатов соберется в Гагаузии, чтобы потребовать больше автономии от Кишинева

Он состоится 9 декабря

КИШИНЕВ, 20 октября. /ТАСС/. Съезд депутатов всех уровней Гагаузии, на котором запланировано обсудить статус автономии в составе Молдавии, соберется 9 декабря. Такое решение приняло Народное собрание (парламент) Гагаузии, трансляция заседания которого велась в прямом эфире местного телеканала GRT.

"Определили дату съезда депутатов всех уровней и созывов на 9 декабря", - заявил спикер гагаузского парламента Дмитрий Константинов после голосования. В мае этого года съезд депутатов всех уровней Гагаузии призвал власти Молдавии привести законы страны в соответствие с положением "Об особом правовом статусе Гагаузии" и прекратить ущемление прав автономии. Политики в автономии считают, что закон об особом статусе должен быть внесен в Конституцию Молдавии. Кроме того, депутаты потребовали вернуть Гагаузии собственные таможенную и налоговую службы, предоставить квоты для гагаузов в центральных органах власти.

С мае отношения между Кишиневом и Комратом обострились после того, как власти Молдавии попытались объявить незаконными выборы Башкана (главы) Гагаузии, на которых победила представитель запрещенной Конституционным судом республики Партии "Шор" Евгения Гуцул. Президент страны Майя Санду заявила, что голосование прошло с многочисленными нарушениями, а молдавская полиция провела в Центризбиркоме Гагаузии обыски и изъятие документов. Несмотря на то, что результаты выборов признали все их участники, а Гуцул вступила в свои полномочия, Санду не подписала указ о ее назначении членом молдавского правительства, как того требует законодательство. Вместе с тем парламент Молдавии принял закон, который повлечет сокращение бюджета автономии.

Провозглашение Гагаузской Республики 19 августа 1990 года стало "симметричным ответом" на всплеск национализма в Молдавии и агрессивные выпады политиков в адрес гагаузов и русскоязычных жителей республики. Споры вылились в конфликт, который Кишинев попытался урегулировать силой, однако избежать кровопролития помогли советские войска. Тогда представители Кишинева и Комрата сели за стол переговоров, а в декабре 1994 года парламент Молдавии принял закон "Об особом правовом статусе Гагаузии".