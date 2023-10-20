Губернатор штата Фил Мерфи отметил, что это позволит продолжить развивать двусторонние торговые отношения

ГОНКОНГ, 20 октября. /ТАСС/. Штат Нью-Джерси откроет представительство на Тайване. Об этом заявил губернатор штата Фил Мерфи на встрече в Тайбэе с главой администрации острова Цай Инвэнь.

"Я рад сообщить, что [некоммерческая организация экономического развития] Choose New Jersey вскоре откроет свой первый офис в Азиатско-Тихоокеанском регионе прямо здесь, в Тайбэе", - сказал он. "Я думаю, это поднимет давние отношения между Тайванем и Нью-Джерси на новую высоту, укрепит как экономические, так и культурные связи", - указал он.

"Мы рады, что Нью-Джерси решил открыть Азиатско-Тихоокеанский офис экономического сотрудничества здесь, на Тайване. Я верю, это позволит нам продолжить развивать наши двусторонние торговые отношения", - сказала Цай Инвэнь. Она также отметила, что Тайвань надеется расширить сотрудничество с американским штатом в таких отраслях, как информационно-коммуникационные технологии, здравоохранение, биотехнологии, зеленая энергетика.

Тайвань управляется собственной администрацией с 1949 года, когда на остров бежали остатки сил Гоминьдана во главе с Чан Кайши (1887-1975), потерпев поражение в гражданской войне в Китае. С тех пор Тайвань сохраняет флаг и некоторые другие атрибуты прежней Китайской Республики, существовавшей на материке до прихода к власти коммунистов. Пекин считает Тайвань одной из провинций КНР.

США разорвали дипломатические отношения с Тайванем в 1979 году и установили их с КНР. Признавая политику "одного Китая", Вашингтон в то же время продолжает поддерживать контакты с тайбэйской администрацией и поставляет острову вооружения.