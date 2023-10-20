20 октября, 16:39
Палестино-израильский конфликт

Трюдо заявил, что Канада и союзники пока не выяснили, кто атаковал больницу в Газе

Премьер-министр страны сообщил, что идет работа для точного определения того, что же произошло

ОТТАВА, 20 октября. /ТАСС/. Канада и ее союзники продолжают выяснять, кто несет ответственность за удар по больнице Аль-Ахли в секторе Газа. Об этом сообщил журналистам премьер-министр Джастин Трюдо.

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"Мы работаем с нашими международными союзниками, чтобы точно определить, что же произошло", - сказал он, отвечая на вопрос о том, каких доказательств ждет Оттава, чтобы возложить ответственность за случившееся на ту или иную сторону конфликта. Премьер вновь назвал взрыв в больнице "ужасным событием". 

Теги:
КанадаПалестинаПалестино-израильский конфликтИзраильТрюдо, Джастин
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