Суд в США пригрозил Трампу заключением под стражу за нарушение соглашения о неразглашении

Речь идет о публикации бывшего американского лидера в сети, которую ранее предписали удалить

НЬЮ-ЙОРК, 20 октября. /ТАСС/. Суд штата Нью-Йорк пригрозил поместить бывшего президента США Дональда Трампа под стражу из-за того, что он оставил в сети публикацию, которую ранее суд предписал удалить.

"Я предписал, чтобы он [Трамп] удалил свой пост немедленно, и он мне сказал, что он его уничтожил, - приводит слова судьи Артура Энгорона телекомпания NBC. - Несмотря на предписание я узнал, что оскорбительный пост с сайта удален не был. Это вопиющее нарушение постановления о неразглашении. Я дал ясно понять, что несоблюдение постановления приведет к серьезным санкциям <...>. Теперь я дам ответчику возможность объяснить мне, почему это [нарушение] не должно повлечь серьезные санкции, иначе я могу поместить его под стражу".

В начале октября Трамп разместил на своей странице в Truth Social совместное фото сотрудницы Энгорона с лидером демократического большинства в Сенате Чаком Шумером. При этом в подписи к фотографии Трамп утверждал, что она является "подругой" законодателя. После того, как суд обязал удалить эту запись, Трамп убрал пост из социальной сети. Однако, как отмечает NBC, публикация была сохранена на сайте предвыборной кампании Трампа, где она находилась в открытом доступе на протяжении 17 дней и была удалена только после того, как на это указал суд.

По словам адвокатов, сохранение публикации на сайте произошло ненамеренно. "Пост в Truth Social был удален, когда этого попросил суд, и Трамп больше никак не комментировал персонал суда, но, кажется, никто не убрал его [пост] с сайта предвыборной кампании. Это несчастный случай, и я приношу извинения от имени своего клиента", - заявил в связи с этим адвокат Трампа Крис Кизи.