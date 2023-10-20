Спецсессию ГА ООН по Палестине запросили пять стран после вето США

Председатель Генеральной Ассамблеи получил два письма, сообщила его представитель Моника Грейли

ООН, 20 октября. /ТАСС/. Председатель Генеральной Ассамблеи (ГА ООН) получил запрос от пяти государств на проведение специальной сессии по Палестине после того, как Соединенные Штаты наложили вето на бразильский проект резолюции по Ближнему Востоку. Об этом на брифинге сообщила представитель председателя ГА ООН Моника Грейли.

"Председатель Генеральной Ассамблеи ООН получил два письма, в которых содержались призывы более чем одной страны", - сказала она. Грейли уточнила, что в первом письме содержался призыв трех стран, во втором - двух.

Грейли также сообщила, что дата заседания обсуждается и пока не была назначена.

18 октября Совет Безопасности (СБ) ООН не принял бразильский проект ближневосточной резолюции, так как США применили право вето. За проект проголосовали 12 членов СБ ООН, Великобритания и Россия воздержались, против выступили только США. Постоянный представитель Соединенных Штатов при организации Линда Томас-Гринфилд мотивировала это "разочарованием тем, что в резолюции нет упоминания о праве Израиля на самооборону".

Как заявил постпред России Василий Небензя, поскольку СБ ООН не смог принять необходимых мер, РФ инициирует возобновление 10-й чрезвычайной спецсессии ГА по защите гражданского населения Палестины "для всестороннего обсуждения ситуации, сложившейся в зоне палестино-израильского конфликта, и путей ее разрешения". Дипломат убежден, что Совбез "парализован в узкокорыстных интересах отдельных стран", односторонние действия которых привели к "масштабнейшей эскалации насилия".

16 октября СБ ООН не принял российский проект резолюции по палестино-израильскому конфликту. За документ проголосовало пять стран, резолюция не набрала необходимого числа голосов. По словам Небензи, СБ ООН в очередной раз стал заложником устремлений западных стран и не смог направить "четкий сильный коллективный сигнал, нацеленный на деэскалацию ситуации".