20 октября, 16:42,
обновлено 20 октября, 17:05
Палестино-израильский конфликт

Эрдоган обсудил с президентом Египта урегулирование кризиса в Газе

Президент Турции осудил безмолвие западных стран в связи с бомбардировками больниц, школ и культовых учреждений сектора Газа

СТАМБУЛ, 20 октября. /ТАСС/. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган обсудил по телефону с египетским коллегой Абдель Фаттахом ас-Сиси урегулирование кризиса в Газе, осудив безмолвие Запада на фоне усугубления конфликта между Израилем и Палестиной. Об этом сообщила администрация турецкого лидера.

"В ходе разговора обсуждались обостряющаяся ситуация в конфликте между Палестиной и Израилем, нарушения Израилем прав человека, совершаемые в отношении мирных жителей Газы, и шаги, которые можно предпринять для решения проблемы. Президент Эрдоган заявил, что жестокость в отношению палестинских территорий усиливается, а безмолвие западных стран в связи с бомбардировками больниц, школ и культовых учреждений усиливает огонь в Газе", - говорится в заявлении.

В нем отмечается, что президент Турции заявил о недопустимости того, чтобы палестинцы в Газе были вынуждены покидать свои дома. "Турция будет продолжать прилагать усилия для обеспечения мира и скорейшего направления гуманитарной и медицинской помощи", - говорится в документе. 

Теги:
ТурцияЕгипетПалестино-израильский конфликтЭрдоган, Реджеп Тайип
© Информационное агентство ТАСС
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