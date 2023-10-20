В крупнейших городах Египта прошли митинги в поддержку палестинцев

Основным содержанием всех организованных мероприятий стали, в частности, призывы незамедлительного прекращения израильской агрессии против сектора Газа

КАИР, 20 октября. /ТАСС/. Массовые митинги и манифестации поддержки палестинцев прошли 20 октября практически во всех крупнейших городах Египта. Основным содержанием всех организованных мероприятий стали призывы незамедлительного прекращения израильской агрессии против сектора Газа, скорейшего предоставления гуманитарной помощи жителям палестинского анклава и главное для египтян в нынешних условия требование - прекращение политики выталкивания палестинцев со своих земель к границам соседних государств, в первую очередь - Египта.

По всей стране тысячи людей после полуденной молитвы вышли на площади центров египетских провинций, митинги в поддержку палестинцев проходили у крупнейших мечетей и университетов. На большинстве мероприятий участники акций выразили поддержку нынешнему руководству страны, президенту Абдель Фаттаху ас-Сиси за его позицию, которая сводится к тому, что выталкивание палестинцев из Газы в соседние государства приведет к ликвидации палестинской проблемы в своей основе, лишит палестинцев, возможности создания собственного независимого государства на тех землях, где они сейчас проживают.

Марши и митинги в провинциях прошли громко, но мирно. На многих из них египтяне заявили о передаче "народного мандата" действующему главе государства на принятие решений в отношении "защиты египетских границ" при возможном дальнейшем неблагоприятном развитии ситуации вокруг сектора Газа и попытках массового перемещения палестинцев на египетский Синайский полуостров, граничащий с анклавом.

В Каире марши солидарности с палестинским народом состоялись в нескольких районах, наиболее массовый - на окраине Каира, в районе Наср-сити. Несколько сотен человек провели манифестацию и в самом центре города, на "революционной" площади Тахрир. На части площади ее участники некоторое время скандировали лозунги в поддержку жителей Газы, а затем разбрелись по центральным торговым улицам под наблюдением полиции. Как свидетельствует корреспондент ТАСС, сама площадь была оцеплена отрядами МВД, а в прилегающем к Тахрир квартале Гарден-сити, где расположены посольства многих западных стран, включая США и Великобритании, были блокированы для движения транспорта практически все переулки, повсюду были выставлены патрули и заграждения.