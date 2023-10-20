ХАМАС освободило двух удерживаемых в заложниках граждан США

Согласно заявлению движения, это было сделано из гуманитарных соображений, чтобы доказать американскому народу и всему миру, что слова президента США Джо Байдена являются ложными и необоснованными

КАИР, 20 октября. /ТАСС/. Радикальное палестинское движение ХАМАС заявило, что его боевое крыло - группировка "Бригады Иззэддина аль-Кассама" - освободило двух граждан США, взятых в заложники во время нападения на Израиль.

"В ответ на усилия Катара "Бригады [Иззэддина] аль-Кассама" освободили двух американских граждан - мать и ее дочь. Это было сделано из гуманитарных соображений, чтобы доказать американскому народу и всему миру, что заявления [президента США Джо] Байдена и его фашистской администрации являются ложными и необоснованными", - говорится в заявлении ХАМАС, опубликованном в Telegram-канале движения.

По данным израильских военных, подтвержденное число заложников, удерживаемых ХАМАС в секторе Газа, составляет 203. Среди пленников как минимум два россиянина.