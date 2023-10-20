Мезенцев: влияние примера СГ на систему отношений в ЕАЭС в последние годы возрастает

Государственный секретарь Союзного государства заявил, что после подписания 28 союзных программ экономической интеграции было сделано настолько много, что результаты превзошли не только ожидания Москвы и Минска, но и "недругов"

МОСКВА, 20 октября. /ТАСС/. Пример Союзного государства (СГ) оказывает значительное влияние на систему отношений в ЕАЭС, в последние годы оно возрастает. Об этом заявил государственный секретарь Союзного государства (СГ) Дмитрий Мезенцев в интервью радиостанции "Вести FM".

"Сегодня в Союзном государстве, действительно, две страны: Беларусь и Россия. Но практика сотрудничества, результативность, а значит, и влияние этого примера на систему отношений в рамках ЕАЭС, СНГ, на систему отношений с так называемыми партнерами и теми странами, с которыми у Беларуси и России дружественные отношения, действительно взрастает", - заявил он.

Государственный секретарь СГ подчеркнул, что после подписания 4 ноября 2021 года президентами России и Белоруссии 28 союзных программ экономической интеграции было сделано настолько много, что результаты превзошли не только ожидания Москвы и Минска, но и "недругов".