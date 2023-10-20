Мезенцев рассчитывает на полноценное вступление Белоруссии в ШОС в 2024 году

Государственный секретарь Союзного государства отметил, что Белоруссия показала уникальный пример работы страны - наблюдателя в масштабе всей Шанхайской организации сотрудничества

МОСКВА, 20 октября. /ТАСС/. Власти Белоруссии ведут активную работу над получением страной статуса полноправного члена Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), это может произойти в 2024 году. Об этом заявил государственный секретарь Союзного государства (СГ) Дмитрий Мезенцев в интервью радиостанции "Вести FM".

"Сейчас идет очень активная работа под руководством министерства иностранных дел, прежде всего при особом внимании [президента Белоруссии] Александра Григорьевича Лукашенко в рамках ожидания получения Беларусью статуса страны - полноправного члена [ШОС]. <...> Убежден в том, что работа по обретению Беларусью статуса полноправного члена будет успешной, и, я думаю, в следующем году мы с вами увидим то решение, которое ожидаем и в Союзном государстве", - сказал он.

Мезенцев отметил, что Белоруссия показала уникальный пример работы страны - наблюдателя в масштабе всей Шанхайской организации сотрудничества.

В настоящее время участниками Шанхайской организации сотрудничества являются восемь стран: Россия, Индия, Казахстан, Киргизия, Китай, Пакистан, Таджикистан и Узбекистан. 4 июля лидеры стран ШОС подписали меморандум об обязательствах Белоруссии по присоединению к объединению в ходе 23-го саммита ШОС под председательством Индии.