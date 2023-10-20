Число погибших в Израиле французов выросло до 30

Количество пропавших без вести по-прежнему составляет семь человек

ПАРИЖ, 20 октября. /ТАСС/. Власти Франции подтвердили гибель 30 соотечественников в ходе нападения боевиков палестинского движения ХАМАС на Израиль, произошедшего 7 октября. Об этом сообщило Министерство иностранных дел Франции.

"Франция сожалеет о трагической гибели еще нескольких сограждан, в результате чего число жертв террористических нападений, совершенных ХАМАС против Израиля, среди французов достигло 30 человек", - говорится в коммюнике.

Количество пропавших без вести по-прежнему составляет семь человек. "К настоящему моменту подтверждено, что некоторые из них являются заложниками ХАМАС", - уточнили на набережной Орсэ.

На брифинге в четверг официальный представитель МИД Франции не стала называть точное число граждан республики, которые могут находиться среди удерживаемых ХАМАС заложников в секторе Газа. Во внешнеполитическом ведомстве пояснили, что эти данные держатся в секрете, чтобы не навредить безопасности удерживаемых лиц.

Президент Франции Эмманюэль Макрон провел в пятницу видеоконференцию с семьями французских граждан, похищенных в Израиле. Он пообещал им, что страна сделает все для того, чтобы освободить их и вернуть домой.