Белый дом запросил у Конгресса США на противодействие КНР и РФ в АТР еще $2 млрд

Американская пресса и неправительственные эксперты единогласно говорят о том, что запрос в части АТР призван главным образом расширить оказание помощи Тайваню

ВАШИНГТОН, 20 октября. /ТАСС/. Американская администрация запросила у Конгресса США еще $2 млрд на противодействие Китаю и России в Азиатско-Тихоокеанском регионе (АТР), в том числе на попытки сорвать военно-техническое сотрудничество Москвы с государствами в этой части света. Об этом свидетельствует обнародованный Белым домом запрос на дополнительные бюджетные ассигнования в начавшемся в США 2024 финансовом году, переданный на Капитолийский холм и предназначенный прежде всего для оказания дальнейшей крупной помощи Украине и Израилю.

"Запрос администрации также касается расширения поддержки союзников и партнеров в нашей стратегической конкуренции с КНР. <...> Критически важно, чтобы мы не ослабляли внимание к <...> интегрированному сдерживанию в регионах Индийского и Тихого океанов", - говорится в справочных документах, распространенных Белым домом. По его замыслу, "это [дополнительное] финансирование укрепит сдерживание, обеспечит поддержу ключевым союзникам и партнерам, сталкивающимся со все более напористой КНР, а также обеспечит поддержку тем партнерам, которые уходят от российской военной техники".

Конкретные детали в документах не приводятся. Вместе с тем американская пресса и неправительственные эксперты единогласно говорят о том, что запрос в части АТР призван главным образом расширить оказание помощи Тайваню.

Кроме того, исполнительная ветвь власти США уточняет, что запрашивает дополнительные средства для международных кредитных организаций в противовес финансированию, которое предоставляет развивающимся странам Пекин. "Запрос наделяет ресурсами Всемирный банк (ВБ) и Международный валютный фонд (МВФ), чтобы гарантировать, что мы можем обеспечить альтернативу <...> финансированию, предоставляемому Китайской Народной Республикой (КНР). Он также поддерживает потенциал США и американские инициативы, укрепляющие безопасность и стабильность в регионах Индийского и Тихого океанов", - утверждается в документах.

По мнению их авторов, предложения вашингтонской администрации позволят обеспечить "недорогое и транспарентное финансирование", т. е. кредитные ресурсы, МВФ и ВБ, предназначенное для развивающихся стран. Такие планы составляются в том числе для того, "чтобы смягчить давление на партнеров, по которым сильно ударили побочные эффекты" украинского кризиса, отмечает Белый дом.