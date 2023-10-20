В ООН сообщили о разрушении или повреждении не менее 30% жилых домов в секторе Газа

По данным всемирной организации, "больницы работают на грани возможностей"

ЖЕНЕВА, 20 октября. /ТАСС/. Не менее 30% жилых домов в секторе Газе разрушены, повреждены или непригодны для проживания, больницы работают на грани возможностей. Об этом сообщило Управление ООН по координации гуманитарных вопросов (УКГВ).

"С 7 октября по меньшей мере 30% всех жилых строений в секторе Газа были разрушены, повреждены или стали непригодными для проживания", - отметило управление в информационном бюллетене, сославшись на данные "Министерства жилищного хозяйства в Газе". По его данным, больницы "переполнены пациентами" и работают "на грани". УКГВ "обеспокоено тем, что 9 тыс. онкологических больных не имеют адекватной помощи из-за условий в единственной химиотерапевтической больнице Газы".

В бюллетене говорится, что "сотни людей, включая детей, оказались в ловушке под обломками". Спасательные команды, в основном из палестинской гражданской обороны, "изо всех сил пытаются выполнить свою миссию в условиях непрерывных авиаударов, острой нехватки топлива для транспортных средств и оборудования, а также ограниченного или полного отсутствия подключения к мобильным сетям". В секторе Газа уже 10 дней отключено электричество.

На Западном берегу реки Иордан за последние 24 часа были убиты 14 палестинцев. Таким образом, число палестинцев, погибших там с 7 октября, достигло 79 человек, включая 20 детей, отмечается в бюллетене.