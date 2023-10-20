Байден считает, что США и ЕС удалось "оживить партнерство"

По словам американского лидера, Вашингтон и Брюссель в последнее время "стояли вместе", поддерживая Украину и преодолевая "экономические вызовы", вырабатывая общие стандарты для выстраивания дальнейших отношений с Китаем

ВАШИНГТОН, 20 октября. /ТАСС/. Американский президент Джо Байден убежден, что Соединенным Штатам и Европейскому союзу (ЕС) удалось за период его пребывания у власти "оживить партнерство".

"На предыдущем саммите мы взяли обязательства оживить партнерство между ЕС и Соединенными Штатами. Мне кажется, за последние два годы мы выполнили это обязательство", - заявил американский лидер, принимая руководство Европейского союза. В Белом доме проходит плановый саммит США - ЕС. На него прибыли главы Еврокомиссии и Евросовета Урсула фон дер Ляйен и Шарль Мишель, а также глава дипломатии сообщества Жозеп Боррель.

По словам Байдена, Вашингтон и Брюссель в последнее время "стояли вместе", поддерживая Украину и преодолевая "экономические вызовы", вырабатывая общие стандарты для выстраивания дальнейших отношений США и ЕС с Китаем. "А теперь мы стоим вместе, чтобы поддержать Израиль после чудовищной террористической вылазки [радикального палестинского движения] ХАМАС", - сказал руководитель американской администрации.

Он пообещал, что стороны обсудят на нынешнем саммите "ситуацию на земле как в Израиле, так и на Украине", сферу чистой энергетики, споры по торговле сталью и алюминием и другие актуальные вопросы.