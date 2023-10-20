Байден анонсировал доставку первого гуманитарного груза в Газу в ближайшие двое суток

Президент США сообщил о получении от Израиля и Египта гарантий того, что контрольно-пропускной пункт "Рафах" будет открыт

ВАШИНГТОН, 20 октября. /ТАСС/. Первая партия гуманитарной помощи поступит в сектор Газа в течение ближайших двух суток. Об этом сообщил президент США Джо Байден, отвечая на вопрос журналистов перед встречей с главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен и председателем Евросовета Шарлем Мишелем.

"Я получил от израильтян и президента Египта [Абдель Фаттаха ас-Сиси] гарантии того, что переход (контрольно-пропускной пункт "Рафах" - прим. ТАСС) будет открыт", - приводят слова американского лидера журналисты пресс-пула Белого дома. "Дорога нуждалась в ремонте, она была в плохом состоянии, - сказал Байден. - Я считаю, что в ближайшие 24-48 часов первые 20 грузовиков пересекут границу".

20 октября генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш прибыл к КПП "Рафах" на севере Синайского полуострова. Он намерен лично контролировать транспортировку гуманитарной помощи через наземный переход из Египта в Газу. Сообщалось, что первые 20 грузовиков проедут в сектор через "Рафах" уже сегодня. Как указали в администрации КПП с палестинской стороны, ремонт дороги у перехода может затянуться, поэтому не исключено, что проезд первых машин в Газу будет отложен. Как рассказал телеканалу Al Hadath представитель ООН, ожидается, что "первая партия гуманитарной помощи населению палестинского сектора Газа будет доставлена в течение ближайших двух дней".

Египет неоднократно заявлял, что не закрывал КПП на границе с анклавом, и пытался заручиться гарантиями США, чтобы исключить израильские обстрелы и обеспечить непрерывную работу погранперехода для доставки помощи палестинскому народу.