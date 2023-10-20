МИД Австрии призвал своих граждан покинуть Ливан из-за риска эскалации конфликта

В ведомстве назвали критической ситуацию с безопасностью для иностранцев в этой стране

ВЕНА, 20 октября. /ТАСС/. МИД Австрии призвал своих граждан покинуть Ливан из-за критической ситуации в сфере безопасности из-за обстрелов южной части страны и риска эскалации палестино-израильского конфликта. Об этом говорится в сообщении ведомства, опубликованном на его сайте.

"Объявлено предупреждение о недопустимости любых поездок в Ливан. Австрийцам настоятельно рекомендуется покинуть Ливан. Ситуация с безопасностью для иностранцев в настоящее время является критической", - подчеркнули в МИД республики.

В Вене охарактеризовали ситуацию в регионе как "крайне нестабильную", а также сообщили об участившихся обменах ударами между ливанской шиитской организацией "Хезболлах" и Израилем в районе ливано-израильской границы. Кроме того, в австрийском внешнеполитическом ведомстве отмечают высокую степень риска вооруженных столкновений, беспорядков и терактов на всей территории Ливана, особенно в его южной части.

"Не исключена эскалация ситуации и расширение конфликта. Следует ожидать блокирования дорог и акций протеста. Все больше авиакомпаний приостанавливают полеты в Бейрут и из него", - резюмировали в дипломатическом ведомстве.