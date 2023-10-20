СМИ: Джордан выбыл из борьбы за пост спикера Палаты представителей США

Согласно данным американских средств массовой информации, республиканцы в нижней палате Конгресса отказались от дальнейших попыток выдвижения его кандидатуры

ВАШИНГТОН, 20 октября. /ТАСС/. Республиканец Джим Джордан выбыл из борьбы за пост спикера Палаты представителей Конгресса США. Об этом сообщило несколько американских средств массовой информации, в том числе газеты The Washington Post и The Hill, а также телекомпания CNN по итогам внутрипартийного совещания, проведенного фракцией республиканского большинства.

Согласно поступающим данным, республиканцы в нижней палате Конгресса отказались от дальнейших попыток выдвижения Джордана на должность спикера. Это решение было принято после трех безуспешных попыток добиться утверждения его кандидатуры, предпринятых в последние дни.

Как информирует агентство Reuters, вечером 23 октября республиканцы в Палате представителей проведут очередной раунд закрытых консультаций, на которых будет обсуждаться возможная кандидатура на пост спикера нижней палаты Конгресса. Голосование намечено на утро 24 октября. К настоящему моменту намерения баллотироваться на эту должность озвучили Кевин Херн (республиканец, от штата Оклахома) и Джек Бергман (республиканец, от Мичигана).

3 октября большинство в Палате представителей проголосовало за смещение с поста спикера республиканца Кевина Маккарти (от Калифорнии). Впервые в истории США спикер нижней палаты был отстранен от должности. С тех пор эти обязанности временно исполняет республиканец Патрик Макгенри (от Северной Каролины). Процедуру отстранения Маккарти от должности инициировали правые круги Республиканской партии в Палате представителей. До избрания нового спикера работа нижней палаты практически полностью парализована.

После ухода Маккарти с должности наиболее вероятными его преемниками оказались Джордан и республиканец Стивен Скалис (от Луизианы). Большинство республиканцев в нижней палате лишь несколько дней назад поддержало стремление Скалиса бороться за пост спикера (третий по значимости в государственной иерархии США), после чего Джордан сошел с дистанции. Однако Скалису не удалось заручиться достаточной поддержкой однопартийцев, чтобы гарантировать назначение. В связи с этим он 12 октября взял самоотвод.

После этого во внутрипартийную схватку вновь вступил Джордан, о поддержке кандидатуры которого ранее объявил предыдущий президент США республиканец Дональд Трамп. Бросивший ему вызов конгрессмен-республиканец Остин Скотт (от Джорджии) не получил нужной поддержки по итогам закрытого внутрипартийного голосования республиканской фракции в нижней палате Конгресса 13 октября.