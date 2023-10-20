Турция заявила, что проводит переговоры со сторонами палестино-израильского конфликта

Глава турецкого МИД Хакан Фидан сообщил, что его страна работает над прекращением огня, оказанием гуманитарной помощи и вопросами обмена пленными

СТАМБУЛ, 20 октября. /ТАСС/. Турция проводит активные переговоры со сторонами палестино-израильского конфликта по его скорейшему урегулированию.

Об этом сообщил глава турецкого МИД Хакан Фидан в эфире телеканала TRT Haber.

"Мы проводим активные переговоры со сторонами конфликта по его скорейшему урегулированию. Диалог ведется по нескольким направлениям. Первая цель - добиться окончания человеческой драмы в Газе. Также мы работаем над прекращением огня, оказанием гуманитарной помощи, вопросами обмена пленными", - сказал министр.