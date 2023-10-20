В Палестине считают, что США должны призвать стороны конфликта к переговорам

Премьер-министр Палестины Мухаммед Штайе заявил, что сейчас Израилем движет чувство мести

НЬЮ-ЙОРК, 20 октября. /ТАСС/. Соединенные Штаты должны призвать обе стороны ближневосточного конфликта к переговорам. Об этом в интервью телеканалу CNN заявил премьер-министр Палестины Мухаммед Штайе.

"Палестинская история начинается не 7 октября. Палестинская катастрофа длится уже 75 лет, и мы кричали о том, что нам нужно решение", - сказал он.

Премьер Палестины подчеркнул, что сейчас Израилем движет чувство мести. "Нет угрозы существованию Государства Израиль, и я думаю, что Белый дом должен призвать стороны сесть за стол переговоров и работать вместе для мирного решения", - считает Штайе. "Что нам нужно, так это коллективные международные усилия со стороны членов Совета Безопасности, которые бы взяли на себя ведущую роль в прекращении конфликта и поиске решения", - добавил он.

Ситуация на Ближнем Востоке резко обострилась после проникновения боевиков ХАМАС из сектора Газа на территорию Израиля 7 октября. ХАМАС называет атаку ответом на действия израильских властей против мечети Аль-Акса в Иерусалиме. Израиль объявил о полной блокаде Газы и начал наносить удары по сектору и отдельным районам Ливана и Сирии. Столкновения происходят и на Западном берегу реки Иордан.